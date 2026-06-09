Place aux Mômes La Pomme Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes La Pomme Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux jeudi 13 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes La Pomme
Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Dans leur spectacle de cirque, deux femmes nommées Eve et Eve vous embarquent dans l’histoire du
fameux croc du fruit défendu. Une maladresse fait tomber la pomme qui était précieusement gardée sur un
plateau. Au moment où Eve la saisit pour réparer le malheur, un étrange frisson la traverse et réveille sa curiosité. Malgré les avertissements de son acolyte, la tentation l’emporte… Eve croque et se laisse submerger par unesensation inouïe… Vive le désir !
Tout public durée 40 min. 17h30, Esplanade du casino .
Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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L’événement Place aux Mômes La Pomme Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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