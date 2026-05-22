Place aux Mômes L’Aventure des Poils Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Place aux Mômes L’Aventure des Poils

Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le rendez-vous jeune public qui vient titiller l’âme d’enfant des plus grands, programmée avec le réseau Sensation Bretagne.

Une fête musicale loufoque où un orchestre déjanté entraîne petits et grands dans un tourbillon de chansons, de danses et de poils en liberté.

Thème du spectacle concert mouvementé.

Par la compagnie Les Zinzins. .

Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Place aux Mômes L’Aventure des Poils Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Pléneuf-Val-André Tourisme