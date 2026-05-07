Erquy

Place aux Mômes Le Déraillo Sprint

Les halles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Depuis 1997, le festival Place aux Mômes fait, chaque année, briller les yeux de centaines d’enfants dans les stations littorales du réseau Sensation Bretagne pendant toutes les vacances scolaires, excepté Noël.

Avec des spectacles riches et éclectiques où tout le monde se retrouve, des tout-petits aux plus grands, la programmation invite au partage, au rire, à l’émerveillement et à la création de souvenirs en commun.

Avec la Compagnie Choukibenn, le Tour de France débarque… sans bitume ni dopage, mais avec une machine de course à trois vélos d’appartement qui n’attend qu’un prétexte pour dérailler.

Dans Le Déraillo-Sprint, les frères Guidon deux profs farfelus (sport et musique) chauffent la foule, recrutent des champions dans le public et recréent l’ambiance des bords de route, boniments compris.

Un sprint burlesque et familial, où l’énergie est surtout musculaire… et communicative, comme un dimanche de kermesse géante. .

Les halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 53 67 64

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English :

L’événement Place aux Mômes Le Déraillo Sprint Erquy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor