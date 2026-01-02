Place aux mômes Nominoë, naissance d’un roi Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Place aux mômes Nominoë, naissance d’un roi

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 16:30:00

fin : 2026-02-27 17:20:00

Date(s) :

2026-02-27

Nominoë, naissance d’un roi

Épopée musicale et théâtre d’ombre

Par la compagnie La Goulotte

Une rencontre de la musique ancienne et actuelle

Est-ce que l’on rêve de devenir un héros ? Est-ce que ça se fabrique un modèle à suivre ?

Et quel plus grand modèle qu’un roi, qui sauve sa région pour en faire un pays ?

Une fierté à toute épreuve, une identité unique, la Bretagne.

Nominoë n’était pas destiné à devenir roi. Et pourtant, les évènements, les personnes qui

traversent sa vie, vont lui offrir de se hisser jusqu’au pouvoir, peut-être même s’y heurter. Pour cela, il n’est pas seul, pas toujours. Son ami Convoïon le soutien. Pour lui, il active ses réseaux, développe son image, maîtrise sa notoriété, partage et fait la promotion de ses actes. Il a toujours un temps d’avance. Il détermine comment agir, comment grandir.

Ainsi se joue l’avenir de Nominoé, le destin d’un pays.

La musique parle à l’âme, aux corps et aux esprits. Elle arrange les foules, est hymne. Elle remplie les vides laissés. Dès que l’on entend la musique, elle nous fait convoquer des images, des souvenirs, des émotions.

Ainsi se joue cette histoire, celle d’un homme qui n’est pas né roi, mais qui l’est devenu, au moins un instant.

A partir de 4 ans

Accès dans la limite des places disponibles.

Sans réservation .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Place aux mômes Nominoë, naissance d’un roi Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-01-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme