Place aux Mômes – Qui a coupé l’eau ? Salle du Ménec Carnac

Informations pratiques

Carnac

Place aux Mômes – Qui a coupé l’eau ?

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:30:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27

À 15h30 spectacle enfant « Qui a coupé l’eau ? » par la Compagnie La boîte à talents

Un matin, Kimo, petite fille intrépide et curieuse, ouvre le robinet… plus une goutte d’eau ! Et le problème semble toucher le monde entier.

Avec son voisin Sam Harchepad, un grand scientifique, elle décide de mener l’enquête. Des canalisations de nos villes aux sources souterraines, des rivières à la banquise, jusqu’aux sommets de l’Himalaya, embarquez pour un véritable tour du monde à la recherche de l’eau !

Au fil de son aventure, Kimo rencontre des personnages étonnants qui l’aident à comprendre pourquoi l’eau potable se fait de plus en plus précieuse et surtout, comment chacun peut agir pour la préserver.

Un spectacle musical, drôle et écologique, qui sensibilise petits et grands à la préservation de l’eau tout en les entraînant dans une aventure pleine de découvertes.

Dès 4 ans – Spectacle musical écologique et aquatique – Durée : 50 minutes .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Place aux Mômes – Qui a coupé l’eau ? Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT DE CARNAC