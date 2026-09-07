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Place aux Mômes – Qui a coupé l’eau ? Salle du Ménec Carnac

mardi 27 octobre 2026 · Salle du Ménec · Carnac

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle du Ménec
Adresse
Chemin du Nilestrec
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Place aux Mômes – Qui a coupé l’eau ?

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:30:00
fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :
2026-10-27

À 15h30 spectacle enfant « Qui a coupé l’eau ? » par la Compagnie La boîte à talents

Un matin, Kimo, petite fille intrépide et curieuse, ouvre le robinet… plus une goutte d’eau ! Et le problème semble toucher le monde entier.
Avec son voisin Sam Harchepad, un grand scientifique, elle décide de mener l’enquête. Des canalisations de nos villes aux sources souterraines, des rivières à la banquise, jusqu’aux sommets de l’Himalaya, embarquez pour un véritable tour du monde à la recherche de l’eau !
Au fil de son aventure, Kimo rencontre des personnages étonnants qui l’aident à comprendre pourquoi l’eau potable se fait de plus en plus précieuse et surtout, comment chacun peut agir pour la préserver.

Un spectacle musical, drôle et écologique, qui sensibilise petits et grands à la préservation de l’eau tout en les entraînant dans une aventure pleine de découvertes.

Dès 4 ans – Spectacle musical écologique et aquatique – Durée : 50 minutes   .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Place aux Mômes – Qui a coupé l’eau ? Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT DE CARNAC

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