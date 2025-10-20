Place aux Mômes WATA Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux
Place aux Mômes WATA
Centre de congrès Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-20 16:30:00
fin : 2025-10-20 17:30:00
2025-10-20
Spectacle jeune public
C’est le voyage sans parole et musical de deux clowns assoiffés en quête d’un trésor vital l’EAU ! Ces deux personnages loufoques parcourent un monde en plastique à la recherche de la moindre pépite d’or bleu !
