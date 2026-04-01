Place auX mondeS 2026, Nantes et communes de la métropole, Nantes

Place auX mondeS 2026 1 – 12 avril Nantes et communes de la métropole Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T09:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00

Nantes Métropole et la Ville de Nantes sont fortement engagées en faveur de l’international. En organisant Place auX MondeS, du 1er au 12 avril 2026, elles font le choix de porter l’accent sur ce qui unit leur territoire aux cultures d’ailleurs. Depuis 2022, cet événement qui fédère de nombreux partenaires va à la rencontre du public en proposant des expositions, des rencontres littéraires, des concerts, des conférences…

Les temps forts de la programmation auront lieu :

• à l’Atelier Dulcie-September, pour l’exposition « Prendre place : une couleur pour raconter la maison, ici et ailleurs », réalisée par Marion Riguera et Julie Coustarot, du 1er au 12 avril (vernissage mercredi 1er avril à 19h) ;

• au Musée d’arts de Nantes pour l’ouverture de l’événement le vendredi 3 avril, avec une visite commentée « Les incontournables du musée » et le concert « Un voyage lyrique entre Madagascar et Nantes » par l’association Hetsika et Angers Nantes Opéra – accessible uniquement sur réservation, dans la limite des places disponibles ;

• à Cosmopolis où sera proposé un temps de clôture le dimanche 12 avril de 14h à 19h, en partenariat avec plusieurs associations locales (projection, lectures, dégustations, concerts…)

Toute la programmation

Nantes et communes de la métropole ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/prendre-place-une-couleur-pour-raconter-la-maison-ici-et-ailleurs »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/soiree-douverture-place-aux-mondes »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/cloture-place-aux-mondes »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?aggregations%5B0%5D%5Bf%5D=nm-thematiques&aggregations%5B0%5D%5Bk%5D=nm-thematiques&aggregations%5B0%5D%5Bm%5D=&aggregations%5B0%5D%5Bs%5D=2000&aggregations%5B0%5D%5Bt%5D=af&aggregations%5B1%5D%5Bf%5D=nm-types&aggregations%5B1%5D%5Bk%5D=nm-types&aggregations%5B1%5D%5Bm%5D=&aggregations%5B1%5D%5Bs%5D=2000&aggregations%5B1%5D%5Bt%5D=af&aggregations%5B2%5D%5Bf%5D=nm-public&aggregations%5B2%5D%5Bk%5D=nm-public&aggregations%5B2%5D%5Bm%5D=&aggregations%5B2%5D%5Bs%5D=2000&aggregations%5B2%5D%5Bt%5D=af&aggregations%5B3%5D%5Bk%5D=city&aggregations%5B3%5D%5Bm%5D=null&aggregations%5B3%5D%5Bt%5D=cities&aggregations%5B4%5D%5Bf%5D=district&aggregations%5B4%5D%5Bk%5D=district&aggregations%5B4%5D%5Bm%5D=null&aggregations%5B4%5D%5Bs%5D=12&aggregations%5B4%5D%5Bt%5D=districts&aggregations%5B5%5D%5Bf%5D=nm-gratuit&aggregations%5B5%5D%5Bk%5D=nm-gratuit&aggregations%5B5%5D%5Bm%5D=&aggregations%5B5%5D%5Bt%5D=af&aggregations%5B6%5D%5Bf%5D=nm-carte-blanche&aggregations%5B6%5D%5Bk%5D=nm-carte-blanche&aggregations%5B6%5D%5Bm%5D=&aggregations%5B6%5D%5Bt%5D=af&category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=placeauxmondes2026&page=0 »}]

Place auX mondeS revient du 1er au 12 avril 2026 à Bouguenais, La Chapelle-sur-Erdre, Indre, Nantes, Saint-Herblain et Sainte-Luce-sur-Loire. placeauxmondes2026