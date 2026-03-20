Place auX mondeS, Place à l’égalité ! Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 17:45 – 21:30

Gratuit : oui sur inscription Gratuit Uniquement sur inscription : https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/place-aux-mondes-place-a-legalite/ Tout public

Soirée festive et participative, par Pays de la Loire Coopération Internationale Venez découvrir les dynamiques inspirantes autour de l’égalité femme-homme lors d’une soirée participative à Nantes. Au programme : une exposition photo d’Anastasie Langu Lawinner, une conférence inversée avec des actrices et acteurs engagés (Maison des Citoyens du Monde, Collectif 242 Congo, Maison des Femmes Simone de Beauvoir), et des scénettes de la compagnie Universalisapo tirées de leur création « Le champ du déshonneur ».Et en filigrane, intervention de Philomène la clown, de la Compagnie 100 trucs ni Muche, dans la soirée, qui interpellera le public sur la thématique de la soirée.Un moment pour échanger, s’inspirer et créer des synergies autour de l’égalité femme-homme, entre retours d’expérience et ressources concrètes. Clôture en convivialité. Dans le cadre de Place auX mondeS

Le Ripaillon Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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