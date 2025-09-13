PLACE AUX NOUVELLES Place des Cornières Lauzerte

19ème Festival littéraire à Lauzerte « Place Aux Nouvelles » le 13 & 14 septembre

Place des Cornières Médiathèque Pierre Sourbié 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

English :

19th « Place Aux Nouvelles » Literary Festival in Lauzerte September 13 & 14

German :

19. Literaturfestival in Lauzerte « Place Aux Nouvelles » am 13. & 14. September

Italiano :

19° Festival letterario di Lauzerte « Place Aux Nouvelles » il 13 e 14 settembre

Espanol :

19º Festival Literario de Lauzerte « Place Aux Nouvelles » los días 13 y 14 de septiembre

L’événement PLACE AUX NOUVELLES Lauzerte a été mis à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy