PLACE AUX PAPAS !

Place de l’Hôtel de Ville Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-10

POUR CÉLÉBRER LA PATERNITÉ SOUS TOUTES SES FORMES !

Des animations, des rires et des moments de partage tout au long de la semaine !

Avec l’association DIRISA .

Place de l’Hôtel de Ville Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie dirisa.asso@gmail.com

English :

TO CELEBRATE FATHERHOOD IN ALL ITS FORMS!

Fun, laughter and sharing throughout the week!

German :

UM DIE VATERSCHAFT IN ALL IHREN FORMEN ZU FEIERN!

Animationen, Lachen und gemeinsame Momente während der ganzen Woche!

Italiano :

PER CELEBRARE LA PATERNITÀ IN TUTTE LE SUE FORME!

Divertimento, risate e condivisione per tutta la settimana!

Espanol :

¡PARA CELEBRAR LA PATERNIDAD EN TODAS SUS FORMAS!

¡Diversión, risas y compartir durante toda la semana!

L’événement PLACE AUX PAPAS ! Cazères a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE