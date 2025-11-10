PLACE AUX PAPAS ! Cazères
PLACE AUX PAPAS ! Cazères lundi 10 novembre 2025.
PLACE AUX PAPAS !
Place de l’Hôtel de Ville Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-10
POUR CÉLÉBRER LA PATERNITÉ SOUS TOUTES SES FORMES !
Des animations, des rires et des moments de partage tout au long de la semaine !
Avec l’association DIRISA .
Place de l’Hôtel de Ville Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie dirisa.asso@gmail.com
English :
TO CELEBRATE FATHERHOOD IN ALL ITS FORMS!
Fun, laughter and sharing throughout the week!
German :
UM DIE VATERSCHAFT IN ALL IHREN FORMEN ZU FEIERN!
Animationen, Lachen und gemeinsame Momente während der ganzen Woche!
Italiano :
PER CELEBRARE LA PATERNITÀ IN TUTTE LE SUE FORME!
Divertimento, risate e condivisione per tutta la settimana!
Espanol :
¡PARA CELEBRAR LA PATERNIDAD EN TODAS SUS FORMAS!
¡Diversión, risas y compartir durante toda la semana!
L’événement PLACE AUX PAPAS ! Cazères a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE