Place aux vélos 2025 – Valenciennes, 25 juin 2025 12:30, Valenciennes.

Nord

Place aux vélos 2025 Place d’Armes Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 12:30:00

fin : 2025-06-25 19:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Rendez-vous Mercredi 25 juin de 12h30 à 19h30 sur la place d’Armes de Ville de Valenciennes pour la 3ème édition de Place aux Vélos avec la participation de la Maison du Vélo ; l’association Droit au vélo ADAV Nord-Pas de Calais, Geovelo, Valenciennes Tourisme & Congrès, Transvilles…

Au programme

De nombreuses animations et stands pour petits et grands autour du Vélo vous attendent

Atelier de réparation et décoration de vélos avec la Maison du Vélo,

Stand Rouler en sécurité organisé par l’ADAV,

Animations Vélos fun (tandem inversé, vélo clown…), vélos smoothies…et des nouveautés spéciales Tour de France

Stands des partenaires Transvilles, Geovelo, Office de tourisme de Valenciennes…,

Un espace test pour essayer vélos à assistance électriques, tricycles et autres nouveautés présentés en partenariat avec Reine & Biclou, Décathlon, Vélos Wap, Cellier Orthopédie …

Des animations pour petits et grands, seront également proposées essai de vélos funs (tandem inversé, vélo clown…), vélo smoothies etc. Une zone de tests et de démonstrations sera aménagée pour vous permettre d’essayer les vélos présentés.

A 16h00, place eu Jeu concours du SIMOUV et à la remise des prix des challenges mai à vélo et éco mobilité des collèges .

Balade musicale en vélo

Vous l’avez adoré l’année dernière, elle revient en version plus longue cette année à l’occasion de Place aux Vélos . L’Office du tourisme de Valenciennes métropole vous propose une balade musicale urbaine encadrés par les bénévoles de la Maison du vélo Valenciennes.Vous partirez pour une balade d’une heure, sur les sons festifs mixés par les DJ de l’asso La Famille à la découverte des plus beaux monuments de Valenciennes. N’hésitez pas à customiser vos vélos et à vous parer de vos accessoires les plus cools !

3 départs depuis la Place d’Armes à 17h30, 18h30 et 19h30. Retrouvez le stand de l’office du tourisme sur la place d’Armes pour retirer votre bracelet avant le départ (durée 1h).

Gratuit sur inscription obligatoire sur la billetterie du site de l’Office de tourisme https://www.tourismevalenciennes.fr/ ou directement à l’accueil du Mont de Piété au 12 place verte.

RDV sur le stand de l’office du tourisme, Place d’Armes pour retirer votre bracelet d’inscription, avant le départ.

Conditions d’accès Posséder son vélo ; port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans et très fortement recommandé pour tous les participants.

Ouvert aux mineurs de plus de 8 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte. 0 .

Place d’Armes

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France communication@valenciennes-metropole.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Place aux vélos 2025 Valenciennes a été mis à jour le 2025-05-26 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes