« Couleurs du Sport : L’Art en Mouvement »

Cet été, l’association « Mode&handicap » vous propose trois ateliers animations artistiques participatifs, inspirés des grands événements sportifs de l’été (Tour de France, Euro féminin de football, Championnat du monde de natation), accessibles à tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap :

String art et arts plastiques – « Le Sport en Filigrane »

Création d’œuvres sur plan de bois, mêlant dessin au crayon et couture au fil épais, autour de motifs sportifs.

Une activité favorisant la concentration, la motricité fine et l’expression personnelle.

Portraits de champion·nes à personnaliser

Customisation artistique de silhouettes ou visages de sportives et sportifs : couleurs, décors, accessoires… Une manière ludique et créative de valoriser les figures du sport et la diversité.

Création d’un tote bag sportif

Personnalisation de sacs en toile à l’aide de pochoirs, feutres, tampons ou collages, sur des thèmes inspirés du cyclisme, du football ou de la natation. Chaque participant repart avec un objet utile, unique et éco-responsable.

Les participants et participantes repartent avec leur création.

Ces ateliers favorisent l’expression artistique, le lien social et une approche inclusive du sport.

Séances de 3 à 4 heures, à 14h et à 20h30.

Le vendredi 01 août 2025

de 15h00 à 19h00

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 03 août 2025 :

gratuit Tout public.

place de la bataille de Stalingrad Place de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris