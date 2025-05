Michel Gondry / Berceuse engagée – Place de la Bataille de Stalingrad Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation sonore participative, 2025

D’habitude de petite taille, elle devient ici une structure imposante, transformée en relique du passé, un artefact anachronique dans un monde gouverné par les technologies numériques. Son mécanisme, autrefois discret, est désormais visible et accessible, permettant au public d’interagir directement avec l’installation. En tournant la manivelle, les visiteurs ravivent un geste oublié, renouant avec la lenteur et la fragilité d’un temps révolu.

L’installation prend une dimension engagée en jouant L’Internationale, hymne de résistance et de lutte sociale. Ce choix musical confère à l’œuvre une portée symbolique forte : au-delà d’un simple hommage aux objets mécaniques d’antan, elle interroge notre rapport à la machine et au progrès. Ce projet est un acte de résistance artistique, un appel à ralentir, à redécouvrir la beauté des objets simples et à questionner notre relation au monde moderne. Entre mémoire et innovation, il invite à repenser la place de la matérialité dans notre quotidien et à réapprendre à écouter, toucher et ressentir autrement.

Michel Gondry est un réalisateur, scénariste et acteur français. Après des études de dessin, Michel Gondry se lance, dans les années 80, dans la réalisation de vidéos musicales, d’abord pour le compte de Oui Oui, son propre groupe dont il est le batteur, puis pour d’autres formations. Particulièrement prolifique, il s’impose au fil des années et s’exporte à l’étranger (Bjôrk, The Rolling Stones). Il rencontre aussi un grand succès au cinéma avec des films comme Eternal sunshine of the spotless mind (2004) ou plus récemment Le Livre des solutions (2023).

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Place de la Bataille de Stalingrad Place de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris

La boîte à musique du film Quelle Nuit Blanche ! créée par Michel Gondry prend vie dans la ville à une échelle monumentale.