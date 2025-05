Place de la grève, échos du rivage – fort Liédot Île-d’Aix, 17 mai 2025, Île-d'Aix.

Place de la grève, échos du rivage fort Liédot Île-d’Aix 17 mai – 6 septembre, les samedis 6 € tarif adulte

Expo photo de Daniel Nouraud sur le littoral

**Ces échos du rivage** sont une tentative d’assemblage de pièces visuelles, créant une mise en cause du réel, témoignant peut-être de la nature instable de la réalité.

Photographe indépendant, **Daniel Nouraud** cultive et interroge l’image dans un territoire où se questionnent mutuellement peinture, cinéma et photographie. Expositions, commandes publiques et privées, éditions et publications ponctuent un parcours artistique lié au voyage, ou plutôt à l’exploration inlassable des espaces naturels, humains et plastiques.

**Exposition présentée au fort Liédot, île d’Aix**

Prix compris dans le billet d’entrée du fort

Du 17 mai au 28 septembre et du 18 octobre au 2 novembre

Horaires sur le site fortliedot.com

Tél : 06 45 39 87 63 / 05 46 78 17 05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T17:30:00.000+02:00

06 45 39 87 63

fort Liédot 17123 île d’A Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime