Escape Game Géant : « L’Échappée Solidaire : À la rescousse de Paris » Place de la république Paris samedi 19 juillet 2025.

Un Escape Game géant, culturel et engagé au cœur de Paris

La Wise Community vous invite à un Escape Game grandeur nature dans les rues de Paris : un parcours inédit où coopération, réflexion, créativité et solidarité sont les maîtres-mots.

Vivez une aventure unique mêlant jeu de piste, culture, engagement et entraide !

Au programme :

Par équipes de 4 à 6 personnes, partez à la découverte de la capitale autrement, à travers :

Des énigmes ludiques et culturelles

Des défis créatifs

Des actions citoyennes positives

Objectifs :

✔ Explorer Paris autrement

✔ Favoriser les rencontres et le lien social

✔ Transmettre des valeurs d’entraide et de bienveillance

Que vous soyez amateur d’énigmes, curieux de découvrir Paris sous un autre angle, ou simplement à la recherche d’un moment convivial et original… cet événement est fait pour vous !

Infos pratiques :

Paris – Le lieu de départ communiqué peu avant le jour J (Pour le moment : Pl. de la République, 75011 Paris)

Date : Samedi 19 juillet 2025 à 14h

Ouvert à tous : familles, amis, entreprises, touristes, associations… tout le monde peut jouer

Tarif : 5 € (Événement associatif à places limitées – inscription non remboursable)

Bonus : chaque participant repart avec un « Passeport Solidaire » rempli de défis à relever toute l’année

Places limitées – Réservez vite !

À propos de la Wise Community

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Site : www.wise-community.com

Instagram : wise__community

️ Une aventure urbaine et solidaire hors du commun vous attend. Rejoignez l’échappée… pour faire avancer Paris. Et le monde.

Droit à l’image : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Le samedi 19 juillet 2025

de 14h00 à 18h00

payant

Tarif : 5 euros

Événement associatif à places limitées, inscription non remboursable)

Public adultes.

