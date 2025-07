Week ends d’été en fête à Suresnes Place de l’abbé Stock Suresnes

Week ends d’été en fête à Suresnes Place de l’abbé Stock Suresnes dimanche 13 juillet 2025.

C’est le 13 juillet à 23h que sera tiré le

fameux et attendu feu d’artifice depuis l’esplanade de

l’Abbé Franz StocK, mais les festivités débuteront dès 21h avec le groupe Ambre

9 qui mettra l’ambiance jusqu’à 3h du matin. Un moment de détente et de partage

face au Mémorial de la France combattante pour célébrer dignement cette fête

nationale et les valeurs de la République.

La lecture au cœur de l’été grâce à Partir en Livre

Suresnes n’a pas attendu le lancement des Etats généraux de

la lecture pour la jeunesse par Rachida Dati et Elisabeth Borne le 3 juillet à

la médiathèque centre-ville pour inciter le grand public à lire. Jusqu’au 13

août, les deux médiathèques de Suresnes partent en vadrouille dans le

cadre de l’opération Partir en Livre, et proposent à

tous des animations et des découvertes de livres, revues ou documents hors les

murs : dans tous les parcs de la ville, mais aussi sur les marchés, ou encore

au MUS. Au total 15 rendez -vous en plein air pour cette 11e édition

suresnoise qui a choisi comme thème « les animaux et nous ».

Juillet ludique, août sportif

Les week-ends seront festifs avec quatre lieux investis en

juillet pour des animations (échecs, escrime, ludothèque,

escalade, escape game, guignol, trampo-mobile…) : Terrasse du Fécheray (du 18

au 20 juillet), Parc du Château (du 25 au 27 juillet), Square Léon

Bourgeois (du 1er au 3 août) et Place de la Paix (les 2 et 3 août). Avec en

point d’orgue, une séance de cinéma en plein air chaque vendredi soir : au

programme les films « culte » Top Gun, Maverick,

Rocketman, et Le bossu de Notre Dame.

A partir du 9 août, le

village sportif prendra le relais place de la Paix.

Trampoline, tour de grimpe, terrain multisports, surf machine, glissade sur

bouées : une kyrielle d’animations pour s’amuser et se détendre avec des

tournois en mode plage (football, volley, rugby, handball), des tournois de e-

sport et même des ateliers en réalité virtuelle.

Expo et cinéma au frais …

Les équipements culturels restent également actifs puisque

le MUS (Musée d’histoire urbaine et sociale) a mis en place une

exposition gourmande autour des biscuits Olibet, dont

l’une des usines était implantée quai Galliéni, entre la rue du

Port aux Vins et la rue du Bac en 1879. L’occasion, 150

ans plus tard, de (re) découvrir la tradition biscuitière de Suresnes à travers

un parcours ludique et original.

De son côté, le cinéma Le Capitole organise un

festival spécial enfants le

Little Films festival du 2 au 27 juillet avant une

fermeture pour travaux du 28 juillet au 22 août afin de réaménager entièrement

le hall d’accueil.

Guinguette africaine

Et enfin, chaque week -end de juillet et août, la guinguette

africaine investit le centre des Landes afin de faire découvrir la

culture africaine et caribéenne à travers des animations gourmandes et

musicales et des stands d’artisanat, tout en réalisant une bonne action puisque

l’association éponyme reverse une partie de sa recette à des organismes

caritatifs au Congo.

Bal et feu d’artifice du 13 juillet, mais aussi lectures en plein air hors des médiathèques, village sportif place de la Paix, guinguette africaine au centre des Landes, exposition gourmande au MUS, Little films festival au cinéma Le Capitole, cinéma en plein air : les week-ends en fête sont de retour à Suresnes pour un été joyeux et animé…

Du dimanche 13 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-13T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Place de l’abbé Stock Avenue du professeur Léon Bernard 92150 Suresnes