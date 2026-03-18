Place de l’emploi Pau
Place de l’emploi Pau lundi 30 mars 2026.
Place de l’emploi
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Vendez rencontrer des employeurs et des centres de formation du secteur de la santé sur votre territoire. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Place de l’emploi
L’événement Place de l’emploi Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau