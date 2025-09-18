Place de l’emploi TARBES Tarbes
Place de l’emploi TARBES Tarbes jeudi 18 septembre 2025.
Place de l’emploi
TARBES 25 avenue Altenkirchen Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 13:00:00
fin : 2025-09-18 17:00:00
Date(s) :
2025-09-18
Bienvenue à cet événement emploi permettant la rencontre d’entreprise avec des chercheurs d’emploi, mais aussi avec divers partenaires .
TARBES 25 avenue Altenkirchen Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 43 41
English :
Welcome to this employment event where companies can meet job seekers, as well as various partners.
German :
Willkommen zu diesem Job-Event, bei dem Unternehmen mit Arbeitssuchenden, aber auch mit verschiedenen Partnern zusammentreffen können.
Italiano :
Benvenuti a questo evento dedicato all’occupazione, dove le aziende possono incontrare chi cerca lavoro e vari partner.
Espanol :
Bienvenido a este evento de empleo en el que las empresas pueden reunirse con demandantes de empleo y diversos socios.
L’événement Place de l’emploi Tarbes a été mis à jour le 2025-09-04 par OT de Tarbes|CDT65