QU’EST-CE QUE LA « PLACE DE L’EMPLOI » ?La « Place de l’Emploi » est un village itinérant de l’emploi et de l’insertion en Bretagne. C’est un endroit pour rencontrer directement les entreprises qui recrutent dans la région. Cet événement est destiné à ceux qui sont en recherche d’emploi, à ceux qui occupent déjà un poste mais aspirent à évoluer, ainsi qu’aux étudiants planifiant leur avenir professionnel.Voici les activités possibles sur place : Rencontrer plusieurs entreprises locales : Engager des discussions directes et passer des entretiens sur place. Envie de créer votre entreprise ? Découvrir les soutiens disponibles : S’informer sur les aides financières, les formations et les services que France Travail, le réseau pour l’emploi et leurs partenaires, ainsi que les associations locales peuvent offrir. Parler de votre carrière : Profiter de conseils sur l’orientation professionnelle et sur la meilleure façon de mener une recherche d’emploi.

Une quinzaine d’entreprises sur place dans différents secteurs : Industrie, Transport, Propreté, Bâtiment, Administratif, Grande Distribution,… Job dating Casques de réalité virtuelle pour découvrir des métiers Ateliers Une dizaine d’organisme de formation Echangez avec les partenaires de l’insertion et les acteurs de la vie de quartier !

Début : 2025-06-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-30T17:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/456486

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine