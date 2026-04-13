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Place de l’info, Marché du Madrillet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Place de l’info, Marché du Madrillet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Place de l’info, Marché du Madrillet, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Marché du Madrillet

Adresse : Place de la Fraternité, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Ville : 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Gratuit.

Place de l’info Mercredi 15 avril, 10h00 Marché du Madrillet Seine-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Marché du Madrillet Place de la Fraternité, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie
Un stand « Énergie Métropole » sera installé lors de « Place de l’info ». Énergie

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