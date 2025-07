Marché nocturne des Artisans de Belleville Place des Artisans Paris

Marché nocturne des Artisans de Belleville Place des Artisans Paris samedi 5 juillet 2025 .

Venez découvrir les créations exceptionnelles d’artisans talentueux aux

savoir-faire diversifiés :

Céramique, Cosmétiques naturels, Création mode, Décoration d’intérieur, Illustration, Lithographie,

Luminaires, Parure florale et Couture, Sérigraphie, Vitrail.

Pour des moments d’échange et de partage, pour consommer autrement et soutenir l’économie locale, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.



Une dizaine de créateurs participent à cette première édition :

Céramique

Anne Basaille : @annebasaille

André Gounot : @andregounot

Cosmétiques

naturels

Coclico

: @coclicocosmetiquesnaturels

Couture et

décoration d’intérieur

Aoflo : @aoflo

Création mode

Stéphanie

Valère : @stephanievalere_lignedujour

Hakuyo Miya Paris

: @hakuyomiya

Illustration/

Sérigraphie

Dugudus

: @dugudus

Lithographie

Le Garage

Litho : @le_garage_litho

Luminaires

Alexis

Parmantier : @alexis.parmantier.trissage

Parure florale

et couture

Julie Lecoeur

: @ atelier_julie_lecoeur

Vitrail

Magali

Zarembowitch : @le.verre.a.soi

Une belle occasion de découvrir et soutenir la créativité du quartier et ses précieux savoir-faire !

Le samedi 05 juillet 2025

de 18h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Place des Artisans 36 rue de Tourtille 75020 Paris