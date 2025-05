Festival du mieux manger : grand marché de producteurs durables et locaux – Place des Fêtes Paris, 7 juin 2025, Paris.

Cette journée de lancement du Festival se déroule place des Fêtes (20e) avec un marché de producteurs durables et locaux. N’hésitez pas à venir goûter les produits locaux, fruits et légumes, bières, miels, pâtisseries, fromages qui sont produits durant l’année à proximité de Paris ! Vous pourrez également vous restaurer

sur place, des stands de petites restaurations seront présents jusqu’à 22 h.

Une fanfare musicale vous accompagnera toute la journée. Discussion et débats animeront un plateau-radio pour aborder les thématiques autour de la démocratie alimentaire et l’injuste prix de l’alimentation.

Et bien sûr, toute la semaine et dans tout Paris, des associations,

des producteurs et productrices, des commerces, les écoles parisiennes, des

grands chefs parisiens proposeront des animations et ouvriront leurs portes aux

petits et aux grands…il y en aura pour tous les goûts !

Le programme de cette journée est en préparation

Le samedi 07 juin 2025

de 11h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T14:00:00+02:00

2025-06-07T12:00:00+02:00_2025-06-07T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T01:00:00+02:00

Place des Fêtes Place des Fêtes 75020 Paris

Du 7 au 14 juin, participez au Festival du mieux manger, le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris.