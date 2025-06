Le Festival des Places se pose à la Place d’Italie Place d’Italie Paris 29 juin 2025

Le Festival des Places transforme la place d’Italie en lieu de rencontre et de partage à travers un ensemble de pratiques culturelles et sportives, participatives et multidisciplinaires. Un rendez-vous ouvert à toutes et à tous, au croisement de la création, de l’innovation et de la vie citoyenne.

Au programme de « Faites la Place ! » : consultations poétiques, animations sportives et culturelles, ateliers participatifs, concert et bal !

Le matin, nous apprendrons ensemble la magnifique chorégraphie de « Nelken Line » de Pina Bausch.

» de Pina Bausch. La Compagnie Gandini Juggling réalisera ensuite la performance « Smashed » et vous proposera aussi des ateliers participatifs de jonglage.

» et vous proposera aussi des ateliers participatifs de jonglage. Le Paris Université Club quant à lui proposera tout au long de la journée des animations sportives.

« Je songe à la Place comme une promesse. Une agora vibrante, foyer palpitant de la Ville, espace civique où circulent le respect, la parole, la mémoire, où les regards se croisent, les altérités s’embrassent.

La Place n’est jamais finie. Elle est une construction vivante à poursuivre ensemble, une matière en devenir, sculptée par les élans, les traces, les luttes.

[…] La Place est une invitation à tous les possibles, à toutes et tous où nous défendons ensemble la culture à ciel ouvert ! »

Emmanuel Demarcy-Mota

Le dimanche 29 juin 2025

de 11h30 à 23h00

gratuit Tout public.

En clôture de Treize’Estival, le Festival des Places, organisé par le Théâtre de la Ville, se posera place d’Italie. Faites la place !