Atelier créatif et initiation à l’art du manga Place du Buisson Saint-Louis Paris 4 août 2025

L’association La Voie des femmes s’invite place du Buisson Saint-Louis pour vous proposer des séances d’ateliers créatifs, ouverts à toutes et tous, qui exploreront deux thématiques :

Création textile

Pochettes, linges de maison, sacs ou vêtements : venez créer des objets uniques et personnalisés avec cette activité mêlant couture et peinture !

Initiation à l’art du manga et de la bande dessinée

Venez vous familiariser avec les techniques graphiques de la création de manga et de bande dessinée, et repartez avec votre ouvrage !

La Voie des femmes – L’avenir des filles est une association laïque, apolitique et à vocation humanitaire qui défend les droits des femmes, accompagne les mères et les filles dans leur processus d’émancipation et d’autonomisation, et œuvre à travers ses actions pour l’égalité femmes/hommes.

Le vendredi 08 août 2025

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 06 août 2025

de 16h00 à 18h00

Le lundi 04 août 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-04T19:00:00+02:00

2025-08-04T17:00:00+02:00_2025-08-04T19:00:00+02:00;2025-08-06T17:00:00+02:00_2025-08-06T19:00:00+02:00;2025-08-08T17:00:00+02:00_2025-08-08T19:00:00+02:00

fin : 2025-08-08T21:00:00+02:00

Place du Buisson Saint-Louis Place du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris

Laissez parler votre imagination et votre créativité avec ces ateliers tout public !