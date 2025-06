La Fête des Communs du 10e Place du Buisson Saint-Louis Paris 4 juillet 2025

Cette fête de quartier XXL, conçue par le centre socio-culturel Aires 10 comme un grand événement convivial et intergénérationnel, sera l’occasion de célébrer la vitalité du quartier du Buisson Saint-Louis et de ses habitants à travers de nombreux stands et animations ludiques pour petits et grands.

L’événement, gratuit et ouvert à toutes et tous, est organisé en collaboration avec de nombreuses associations de l’arrondissement dont :

Frichti Concept

Lamelune

La Voie des femmes

IDL

Dena’ba

Le vendredi 04 juillet 2025

de 16h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T19:00:00+02:00

2025-07-04T17:00:00+02:00_2025-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T01:00:00+02:00

Place du Buisson Saint-Louis Place du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris

La traditionnelle Fête des communs fait son retour sur la place du Buisson Saint-Louis pour célébrer les habitants du 10e et la vie de quartier !