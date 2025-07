Ateliers de sensibilisation autour du tri et des déchets Place du Buisson Saint-Louis Paris

À l’occasion de « Paris

en Seine », le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers,

s’invite dans le 10e pour vous proposer deux après-midi d’ateliers thématiques de sensibilisation autour du tri et du respect de l’environnement.

Le but de ces activités pédagogiques tout public est de faire prendre conscience des enjeux environnementaux et sociétaux de manière ludique. Pour ce faire, les animations sont structurées en 3 temps : sensibilisation, mise en situation et solutions.

« Prendre soin de son quartier » | Lundi 21 juillet 2025 de 14h30 à 18h

Sur un support avec des vignettes aimantées représentant des déchets, les participants seront invités à deviner le temps de dégradation des déchets dans la nature et leur impact, tant sur l’environnement (eau, air, sols) que sur la santé.

Dans un second temps, à l’aide d’une affiche interactive, l’accent sera mis sur les encombrants et les dépôts sauvages afin d’amener chacune et chacun à s’interroger sur les conséquences de ces incivilités.

« Le tri, c’est chic » | Vendredi 25 juillet 2025 de 14h30 à 18h

Êtes-vous prêts à vous challenger ? Avec cette animation simple et ludique, les participants pourront tester leurs connaissances en matière de tri. Au total, 5 bacs seront présentés pour aborder l’ensemble des consignes applicables et permettre à chacun de devenir un véritable expert du tri :

ordures ménagères (sans déchets alimentaires) ;

déchets alimentaires et/ou déchets à composter ;

emballages (hors verre) et papiers ;

emballages en verre ;

autres points de collecte.

Qu’est-ce que le Syctom ? Premier opérateur public européen dans son domaine, le Syctom traite les déchets produits par environ 6 millions d’habitants de 81 villes (Paris et proche banlieue), soit environ 10% de la population française. Chaque année, 2,3 millions de tonnes de déchets sont pris en charge dans ses installations. En amont, le Syctom multiplie les actions de prévention et accompagne ses collectivités adhérentes afin de réduire la quantité de déchets produite sur leur territoire et de sensibiliser les usagers au tri.

Le vendredi 25 juillet 2025

de 14h30 à 18h00

Le lundi 21 juillet 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Place du Buisson Saint-Louis Place du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris