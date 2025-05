KTHA COMPAGNIE / Tu es là – Place du Marché Nanterre, 8 juin 2025, Nanterre.

Elles te racontent une histoire, chacune dans sa langue. / Te raconter

cette histoire, c’est juste un prétexte. / Parce que ce qui est important, ça

n’est pas l’histoire, mais la situation. / Toi, elles, les autres avec. /

Ensemble. /Là. / Comme auprès du feu. / Se rassembler, se donner de

l’importance les uns, les unes les autres. / Exister au même endroit. Et puis

chercher, se poser la question de ce qui est important pour chacun, chacune

d’entre nous.

Un spectacle de ktha compagnie Elvire

Beugnot, Cécile Bock, Michael Ghent, Marie Gosnet, Katherine King, Yann Le Bras,

Laetitia Lafforgue, Yukino Narasaki, Lear Packer, Maeva Rouget, Nicolas Vercken

Partenariats :

Les Noctambules, fabrique de cirque et Parade(s), festival des arts de la rue

de la ville de Nanterre, avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole

du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 23h45 à 00h30

Le samedi 07 juin 2025

de 22h00 à 22h45

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-08T02:45:00+02:00

2025-06-07T23:00:00+02:00_2025-06-07T23:45:00+02:00;2025-06-08T00:45:00+02:00_2025-06-07T01:30:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:30:00+02:00

Place du Marché place du maréchal Foch 92000 Nanterre

https://parades.nanterre.fr +33141379420 arenesdenanterre@free.fr https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR

Théâtre en espace public, nocturne, international et circulaire