Informations pratiques

Saint-Médard-d’Eyrans

Place en Fête à Saint-Médard-d’Eyrans

Place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’une belle soirée en famille !

La Place en fête de Saint-Médard-d’Eyrans vous accueille dès 17h avec un marché nocturne et plein d’animations tout au long de la soirée !

À 18h30, la municipalité aura le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants autour d’un temps d’échange convivial, avant de laisser place à la musique avec Kamy en concert à 19h30, pour une soirée rythmée et festive.

À la tombée de la nuit, installez-vous confortablement pour le cinéma en plein air avec la projection du film Mufasa Le Roi Lion, une belle occasion de profiter d’une séance sous les étoiles.

Tout au long de la soirée, buvette et restauration seront proposées sur place pour prolonger le plaisir. .

Place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21

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English : Place en Fête à Saint-Médard-d’Eyrans

L’événement Place en Fête à Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-08-12 par Sud Bordeaux Tourisme