CLAUDE DEGOUTTE, JEAN-FRANCOIS CAILLAREC, STEPHANE MALHERBE et JULIETTE DUB / Paris 14 territoire de cinéma – Place Jacques Demy Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Visite guidée

Dès le début du 20ᵉ siècle, le 14ᵉ arrondissement, un quartier alors champêtre et donc bon marché, a attiré des peintres, écrivains, sculpteurs, musiciens du monde entier. Paris devint une fête (écrit Hemingway) avec l’arrivée massive d’américains vers le Dingo bar, le sélect ou la coupole et la découverte de films américains puis français par la suite. De cette belle époque, il reste l’ambiance, des traces, des vestiges de salles de cinéma et des films tournés dans le 14ᵉ, que Paris 14 Territoire de cinéma et ses deux partenaires principaux que sont Claude Degoutte (Filminsitu) et Juliette (cine-balade.com) feront découvrir aux visiteurs.

Le projet consiste à faire découvrir le 14ème arrondissement à travers une sélection de films dont au moins une séquence y a été tournée.

Pour cela, les visiteurs pourront s’appuyer sur une vingtaine d’oeuvres artistiques de street art de deux artistes principaux :

Jean-François Caillarec est street artiste et réalise 14 plaques de rues. Badbeu (dit Bad) est street artiste également et expose 6 carreaux colorés. Conçues spécifiquement pour la Nuit blanche, ces œuvres (plaques de rues et carreaux) seront complétés d’un cartel équipé d’une rampe lumineuse qui s’allumera à l’approche d’un visiteur, sur lequel sera apposé un QR Code permettant de visualiser un extrait de la séquence de film tournée in situ ou de toute autre information intéressante sur le film.

La découverte de ces œuvres se fera sous deux formes :

– Une déambulation libre dans les rues du 14ème avec un plan du 14ème indiquant précisément où trouver les œuvres de street art et un descriptif de ce qu’elles représentent.

– Trois visites guidées gratuites d’une durée de 1h45 par deux guides de métier, Juliette et Sigismond.

* La première (Juliette) partira à 18h00 de la place Jacques Demy pour se terminer rue du départ vers 19h45.

* La seconde (Sigismond) partira à 19h00 de la place Jacques Demy pour arriver au FIAP (30 rue Cabanis) vers 20h45. Au FIAP, les visiteurs pourront assister à la projection gratuite du film « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès Varda à 21 heures qui sera présenté par Philippe Lefelle de Paris 14 Territoire de cinéma.

* La dernière visite guidée (Juliette) commencera à 21 heures, rue de départ, et fera le parcours inverse de la première pour arriver place Jacques Demy vers 21h45.

Ces visites gratuites d’une trentaine maximum de personnes se feront sur réservation.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:00:00+02:00

2025-06-07T19:00:00+02:00_2025-06-07T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T01:00:00+02:00

Place Jacques Demy Place Jacques Demy 75014 Paris

A la découverte du cinéma et du street art dans les rues du 14ᵉ.