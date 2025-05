« Mon enfant et les écrans » : Découverte numérique en famille – Place Jan-Karski Paris, 21 mai 2025, Paris.

Dans un monde où la technologie et les écrans sont devenus

omniprésents, la parentalité pose de nouvelles questions et soulève des

défis uniques. À quoi faut-il être vigilant pour protéger la vie privée

et les données personnelles de son enfant ? Quels sont les outils et

ressources disponibles pour aider les parents à naviguer dans ce paysage

complexe, en constante évolution ? Comment, enfin, pouvons-nous

accompagner les plus jeunes dans l’usage qu’ils font du numérique tout

en préservant leur bien-être et en favorisant leur épanouissement ?

Autant de sujets que permettront d’aborder les nombreuses animations organisées gratuitement dans le 10e

entre le 13 et le 22 mai 2025 dans le cadre de la semaine « Mon enfant

et les écrans », lancée pour la première fois en 2024 et déployée sur l’ensemble du territoire

parisien.

À cette occasion, le centre social Château-Landon vous invite à venir participer en famille à des activités éducatives numériques et robotiques pour explorer ensemble les divers usages de ces nouvelles technologies. Cet événement sera animé par l’opérateur Orange.

Public ciblé : familles avec enfants à partir de 5 ans

Découvrir l’intégralité de la programmation dans le 10e

Le mercredi 21 mai 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-21T18:00:00+02:00

2025-05-21T16:00:00+02:00_2025-05-21T19:00:00+02:00

fin : 2025-05-21T21:00:00+02:00

Place Jan-Karski Place Jan-Karski 75010 Paris

https://mairie10.paris.fr/pages/mon-enfant-et-les-ecrans-une-semaine-d-animations-pour-bien-vivre-le-numerique-en-famille-30935

Du mardi 13 au jeudi 22 mai 2025, la Ville de Paris et le 10e se mobilisent à travers de nombreuses animations gratuites pour aider chacune et chacun à bien vivre le numérique en famille.