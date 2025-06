Septembre Indien, le festival de musique 100% gratuit de Ménilmontant Place Maurice Chevalier Paris 20 septembre 2025

C’est parti pour la 4ème édition du festival Septembre Indien, un festival entre Belleville et Ménilmontant qui existe depuis

septembre 2022.

Fort d’un écho favorable et de nombreux encouragements, et après trois éditions largement applaudies qui ont su rassembler bien au-delà du quartier, la quatrième édition est fixée au samedi 20 et au dimanche 21 septembre.

Le festival Septembre Indien, c’est 100% gratuit, c’est trois scènes avec une vingtaine de groupes sur deux jours autour d’une place de village comme les Parisien.ne.s les aiment, la place Maurice Chevalier.

Avec des

artistes aux horizons musicaux éclectiques (rock, pop, rap, musique classique, chanson française, musique orientale, reggae, dub, chorale gospel…).

Avec des stands tenus par

des associations engagées socialement, avec des créateurs locaux… et la fabuleuse buvette de l’équipe de Septembre Indien qui sert de vrais pintes.

Les premiers noms de la programmation : Dee Nasty, Morning Star Music Club, La Mandorle, Imswan, Never Ending Stairs, Soad, le Bal Thérapie, Sophie Cantier…

À suivre !

Le dimanche 21 septembre 2025

de 12h30 à 19h00

Le samedi 20 septembre 2025

de 12h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Place Maurice Chevalier Place Maurice Chevalier 75020 Paris

festivalseptembreindien@gmail.com https://www.facebook.com/FestivalSeptembreIndien/ https://www.facebook.com/FestivalSeptembreIndien/

Une vingtaine d’artistes aux horizons musicaux éclectiques sur trois scènes autour d’une place comme les Parisiens et Parisiennes les aiment : la place Maurice Chevalier à Paris 20e.

Et c’est gratuit !