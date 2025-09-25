Place publique – « Algorithmes : nos vies sous influence » Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Place publique – « Algorithmes : nos vies sous influence » Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Les algorithmes influencent nos vies dans plusieurs domaines : consommation culturelle, loisirs, accès aux prêts bancaires, tarification de certains services, sélection de candidats à l’embauche, entrée dans certaines écoles, rémunération. Toutefois, leur utilisation pose des questions cruciales, notamment sur les biais qu’ils peuvent introduire. Comment les algorithmes fonctionnent-ils ? Où se cachent-ils (médecine, Parcoursup, CAF, France Travail, …) ? Sont-ils vraiment équitables ? Quels usages positifs nous apportent-ils ?Entraînés par des données entrées par des hommes, les algorithmes risquent d’être le reflet de leurs biais et donc de désavantager certaines personnes en fonction de leur âge, de leur origine sociale, ou de leur sexe. Comment encadrer ces effets négatifs ? quelles questions éthiques posent-ils ? Un éveil des consciences et une éducation peuvent-ils contrebalancer leur pouvoir et permettre aux citoyens de prendre part au débat ?Pour en débattre : Florence Jacob, Responsable du département Management IAE Nantes – Économie et Management; Patrick Le Callet, Professeur des universités (Classe Exceptionnelle) et membre Senior Institut Universitaire de France – chaire fondamentale Département Électronique et Technologies Numériques, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes ; Thibault Grison, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication Université de Lille Laboratoires du GERIICO et du GRIPIC (CELSA) ;Gabrielle du Boucher, Chargée de mission numérique, droits et libertés, Promotion de l’égalité et de l’accès aux droits, Jeunesse, formation et prospective. Un débat animé par Anthony Torzec, journaliste.Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028