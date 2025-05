Place publique « Droit d’asile, pourquoi ça coince ? » – Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 22 mai 2025 20:00, Saint-Herblain.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Alors que de plus en plus de personnes cherchent à trouver refuge en Europe, le Vieux continent se barricade et renforce son arsenal juridique. Ainsi, le Parlement européen et les représentants des États ont adopté le 20 décembre 2023, le Pacte européen sur la migration et l’asile. Un texte qui vise à réformer le règlement de Dublin et prévoit, entre autres dispositions, le filtrage accentué des migrants, le relevé des données biométriques, le traitement accéléré des demandes d’asile, leur répartition et la solidarité entre États.Qu’est-ce que le droit d’asile et comment le protéger ? Le droit d’asile est-il toujours un droit ? Dans ce contexte, les associations se mobilisent pour dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux des personnes réfugiées tandis que les partis politiques d’extrême droite appellent au renforcement des frontières contre les « migrants », considérés d’office comme indésirables. Quelles seront les conséquences du nouvel arsenal légal européen ? Que peuvent faire les citoyennes et citoyennes sur cette question ?Pour en débattre : Camille Le Coz, chercheuse au centre de réflexion Migration Policy Institute, spécialiste des questions relatives aux migrations ;Julien Boucher, directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;Un représentant de la CIMADE. Un débat animé par Antony Torzec, journaliste.Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.Renseignements au 02 28 25 20 28.https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

