Les gymnastes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris font leur show ! Place Raoul Follereau Paris dimanche 13 juillet 2025 .

Venez assister à cette exceptionnelle représentation acrobatique, proposée par la Section des gymnastes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à l’occasion de la première édition de Paris en Seine !

Vous pourrez admirer des enchaînements de numéros statiques et dynamiques réalisés en musique par les gymnastes qui ont participé aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Préparez-vous à en prendre plein les yeux !

Entrée libre et gratuite.

Le dimanche 13 juillet 2025

de 15h00 à 15h30

gratuit Tout public.

Place Raoul Follereau Place Raoul Follereau 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris