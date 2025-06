Les Ripailles de Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul Provins 12 juillet 2025

Gastronomes, bons vivants et amateurs de

festins, les rôtisseurs et faiseurs de ripailles vous convient à un moment festif

et gourmand, placé sous le signe de la convivialité !

Rendez-vous sur la place Saint-Ayoul,

exceptionnellement entièrement piétonne pour l’occasion, transformée en grande

tablée festive.

Laissez-vous emporter par l’énergie pop-rock du

groupe Baxter Band, qui fera vibrer la place tout au long du festin ! La soirée

s’embrasera également – au sens propre ! – avec un spectacle de feu signé les

R’mon Temps.

Le tout dans un cadre magique, avec la

splendide église Saint-Ayoul en toile de fond, qui s’illuminera à la tombée de

la nuit.

Le samedi 12 juillet 2025

de 19h30 à 23h59

gratuit sous condition

Accès libre. Sauf repas et autres consommations.

Tout public.

Place Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul 77160 Provins

https://provins.net +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/

Venez dîner sur le parvis de l’église Saint-Ayoul !