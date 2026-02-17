Place Vive en fête Rue Jules Raimu Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Rue Jules Raimu · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:30 – 18:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Réunissons-nous autour du comptoir de la cuisine-jardin pour partager ensemble un moment convivial autour de créations des habitant·es du Breil, le samedi 19 septembre de 15h30 à 18h, sur l’esplanade Jules Raimu (en face du RIG Malville).L’association Aléas trasnforme avec les habitant·es les espaces publics du Breil.Au programme de l’événement :- inauguration : « Place Vive jeunes », le comptoir de la cuisine-jardin, architecture conçue et réalisée par des jeunes femmes du quartier,- exposition : « Place à l’eau ! », des créations artistiques et architecturales réalisées par les participant·es du Restaurant Intergénérationnel Malville,- restitution : « Atelier Vagabond », créations artistiques réalisées par des enfants du quartier du Breil lors d’animations estivales- lancement du projet : « Place vive Voisin·es », ateliers réflexifs autour de l’espace public à destination des habitant·es des logements de Nantes Métropole Habitat.Nous vous invitons à apporter un petit quelque chose sucré ou salé à partager. Nous nous occupons des boissons.
Rue Jules Raimu Nantes 44042
06 72 09 10 95
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