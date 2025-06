Ateliers d’initiation à l’art et créations autour du street art Place Wallace, devant le local des Petits Poètes Paris 8 juillet 2025

L’association Ngamb’Art vise à promouvoir à travers le monde les arts dans toute leur diversité (danse, théâtre, musique, contes…).

Ces ateliers d’initiation à l’art et à la pratique de l’art urbain sont tous niveaux, gratuits et sans inscription, ouverts aux enfants et adolescents de 6 à 17 ans !

Le programme en détail

Ateliers d’initiation à l’art

Mardi 8 juillet, de 14h à 16h

Lundi 4 août, de 14h à 16h

Ateliers créatifs autour du graff et du street art

Mardi 8 juillet, de 14h à 16h

Mardi 5 août, de 14h à 16h

Le mardi 05 août 2025

de 14h00 à 16h00

Le lundi 04 août 2025

de 14h00 à 16h00

Le mardi 08 juillet 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-08T17:00:00+02:00

2025-07-08T15:00:00+02:00_2025-07-08T17:00:00+02:00;2025-08-04T15:00:00+02:00_2025-08-04T17:00:00+02:00;2025-08-05T15:00:00+02:00_2025-08-05T17:00:00+02:00

fin : 2025-08-05T19:00:00+02:00

Place Wallace, devant le local des Petits Poètes 16, rue Boy-Zelenski 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris

Laissez libre cours à votre créativité grâce à cette animation gratuite proposée par l’association Ngamb’Art et destinée aux 6/17 ans !