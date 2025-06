Ateliers maquillage et coiffure Place Wallace, devant le local des Petits Poètes Paris 7 juillet 2025

Coiffure et maquillage artistique permettent de se transformer en quelques minutes seulement, avec des possibilités infinies pour se réinventer et oser toutes les audaces !

Grâce à un large choix de thématiques, les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination et se glisser dans la peau d’un animal, d’un super-héros ou encore d’une princesse, et arborer des coiffures dignes des plus grands salons !

Le programme en détail

Atelier maquillage (à partir de 5 ans)

Lundi 7 juillet, de 16h à 17h

Lundi 4 août, de 16h à 17h

Atelier coiffure (6/17 ans)

Mercredi 9 juillet, de 14h à 18h

Mercredi 6 août, de 14h à 18h

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Place Wallace, devant le local des Petits Poètes 16, rue Boy-Zelenski 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris

Cette animation proposée par l’association Ngamb’Art dans le cadre de la programmation « Paris en Seine » est ouverte à toutes et tous à partir de 5 ans.