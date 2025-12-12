PlaceAuxJeunes LA JAM DE AUDRIC LECOMPAGNON Le Baiser Salé Paris

Chaque dimanche soir, le Baiser Salé ouvre ses portes aux musiciens et aux amoureux du jazz pour une jam session incontournable. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, la Jam du Dimanche rassemble une communauté éclectique de passionnés : jeunes talents, artistes confirmés, curieux et fidèles du club.

Plus qu’une simple jam, c’est un laboratoire sonore, un lieu de transmission où l’on vient autant pour jouer que pour écouter.

Pour cette soirée la scène revient à Audric Lecompagnon, guitariste au jeu fin et organique, à la fois ancré et aventureux. Formé au CRR de Paris puis au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, il s’est construit entre jazz, musiques improvisées et explorations harmoniques, au fil de collaborations multiples sur la scène parisienne. Sa guitare navigue entre lignes claires et textures mouvantes, portée par un sens aigu de l’interaction.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 20h30 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

