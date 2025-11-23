#PlaceAuxJeunes La Jam de Audric Lecompagnon – Spécial Red Hands Le Baiser Salé Paris

#PlaceAuxJeunes La Jam de Audric Lecompagnon – Spécial Red Hands Le Baiser Salé Paris dimanche 23 novembre 2025.

Red Hands s’est imposé comme un groupe culte dans l’univers du R&B et de la soul moderne. Porté par un groove implacable, une musicalité raffinée et une émotion brute, leur son allie technicité, spiritualité et élégance. Véritable référence pour toute une génération d’auditeurs et de musiciens, leur répertoire continue d’inspirer par sa force collective et son sens du détail.

Aujourd’hui, cet héritage vibrant est revisité par Khyrie, une formation exceptionnelle de cinq musiciens. Loin de l’imitation, ils réinterprètent l’univers de Red Hands avec une sincérité et une intensité renouvelées. Ensemble, ils prolongent l’esprit du groupe, entre soul, jazz, R&B et modernité, avec la même exigence de justesse et d’émotion.

Chaque dimanche soir, le Baiser Salé ouvre ses portes aux musiciens et aux amoureux du jazz pour une jam session incontournable. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, la Jam du Dimanche rassemble une communauté éclectique de passionnés : jeunes talents, artistes confirmés, curieux et fidèles du club.

Plus qu’une simple jam, c’est un laboratoire sonore, un lieu de transmission où l’on vient autant pour jouer que pour écouter.

Le dimanche 23 novembre 2025

de 20h30 à 23h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

