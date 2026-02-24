PlaceAuxJeunes : La Jam de Maxence Leroy (spéciale Joshua Redman) Le Baiser Salé Paris

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, la Jam du Dimanche rassemble une communauté éclectique de passionnés : jeunes talents, artistes confirmés, curieux et fidèles du club. Plus qu’une simple jam, c’est un laboratoire sonore, un lieu de transmission où l’on vient autant pour jouer que pour écouter.

Grande première pour le pianiste Maxence Leroy, dont le parcours éclectique et l’énergie communicative promettent une ambiance aussi musicale que conviviale pour sa première jam au Club !! Partager, s’amuser, improviser et créer ensemble dans une atmosphère chaleureuse.

Entouré du saxophoniste Melvin Marquez, du batteur Tiss Rodriguez, du bassiste Saweli Mbappé qui forment un duo rythmique d’exception : Tiss impressionne par son énergie, sa précision et sa capacité à dynamiser chaque morceau, tandis que Saweli apporte une profondeur et une fluidité qui enrichissent chaque groove.

Chaque dimanche soir, le Baiser Salé ouvre ses portes aux musiciens et aux amoureux du jazz pour une jam session incontournable !

Le dimanche 22 mars 2026

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

