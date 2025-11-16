#PlaceAuxJeunes La Jam du dimanche de Caloe Le Baiser Salé Paris

#PlaceAuxJeunes La Jam du dimanche de Caloe Le Baiser Salé Paris dimanche 16 novembre 2025.

Il y a des soirs où la musique ne se joue pas, elle s’invente en direct, comme un souffle partagé. Au Baiser Salé, CALOE ouvre l’espace d’une jam pas comme les autres : un rendez-vous chaleureux, vivant, vibrant.

Avec elle, la scène devient un cocon. Sa voix, douce et habitée, flotte entre les harmonies, tisse des passerelles entre les cœurs. CALOE n’impose rien : elle propose, elle écoute, elle accueille.

Chaque musicien y trouve sa place, qu’il soit habitué ou venu par hasard. Les sourires répondent aux accords, et les improvisations deviennent des conversations pleines de spontanéité et de grâce. Rien n’est figé, tout peut arriver — c’est là la magie des jams, quand elles sont portées par autant de bienveillance que de talent.

Chez CALOE, on ne vient pas pour briller, mais pour partager. Et c’est ce qui fait de ces soirées un petit miracle récurrent : un espace de liberté, d’écoute, et surtout, de musique vivante.

La Jam du Dimanche au Baiser Salé .. Le rendez-vous jazz de fin de semaine

Chaque dimanche soir, le Baiser Salé ouvre ses portes aux musiciens et aux amoureux du jazz pour une jam session incontournable. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, la Jam du Dimanche rassemble une communauté éclectique de passionnés : jeunes talents, artistes confirmés, curieux et fidèles du club.

Plus qu’une simple jam, c’est un laboratoire sonore, un lieu de transmission où l’on vient autant pour jouer que pour écouter.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 20h30 à 23h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-17T00:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T20:30:00+02:00_2025-11-16T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/