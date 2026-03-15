PlaceAuxJeunes LA JAM DU DIMANCHE DE MATIS HURION Le Baiser Salé Paris

Derrière sa batterie, Matis Hurion lance les grooves avec une énergie contagieuse, à la fois précise et libre, rappelant parfois l’inventivité rythmique d’un Questlove.

Autour de lui, Agyei Osei apporte une voix chaleureuse et expressive, Bastien Teisseire et Audric Lecompagnon tissent des textures riches à la guitare, Raphaël Sautereau colore le tout avec ses claviers, et Davidson « Dezodbass » assure les fondations groovy à la basse. Ensemble, ils créent une alchimie qui rend chaque jam unique, imprévisible et profondément vivante.

Pas de règles, juste du feeling, de la complicité et une bonne dose d’improvisation. La Jam du Dimanche, c’est ce moment suspendu où la semaine se termine en groove, en lumière et en partage, une expérience musicale à vivre intensément.

Derrière sa batterie, Matis Hurion lance les grooves avec une énergie contagieuse !

Le dimanche 19 avril 2026

de 20h30 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-20T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T20:30:00+02:00_2026-04-19T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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