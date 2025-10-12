#PlaceAuxJeunes La Jam du Dimanche de Matis Hurion spéciale Mary J. Blige Le Baiser Salé Paris

Ce dimanche, le club retrouve son enfant terrible Matis Hurion. Batteur aux grooves qui décoiffent, il transforme chaque concert en terrain de jeu, entraînant le public dans ses élans irrésistibles. À ses côtés, Audric Lecompagnon fait danser les cordes, JB Kabs fait ronronner la basse, et les invités TŌNI et Likane viennent ajouter voix envoûtante et claviers espiègles.

L’étincelle du soir, c’est Mary J. Blige – la « Queen of Hip-Hop Soul », découverte au début des années 90, qui a osé marier le grain brut du rap aux harmonies veloutées de la soul. Avec des titres comme Real Love, You Remind Me ou Family Affair, elle a inventé un langage musical où l’on danse en racontant ses blessures, où les refrains sont des épaulettes et les couplets des confidences. Sa musique, c’est le sourire au milieu de la tempête, la fête comme antidote, et le groove comme promesse.

Ce soir, on ne viendra pas la copier, mais la réinventer : étirer ses chansons, les secouer, les pimenter… jusqu’à ce que la scène s’ouvre pour la jam et que tout le Baiser Salé batte à l’unisson.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 20h30 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

