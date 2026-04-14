Placebo LDLC Arena Décines-Charpieu

Décines-Charpieu

Placebo

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 55.4 – 55.4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23 20:00:00

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-23

Pour célébrer ses 30 ans de carrière, Placebo annonce une grande tournée en Europe et au Royaume-Uni et s’invite à la LDLC Arena le 23 novembre 2026 !

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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

To celebrate the 30th anniversary of their career, Placebo have announced a major tour of Europe and the UK, including a date at the LDLC Arena on November 23, 2026!

L’événement Placebo Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-04-14 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme