Placebo LDLC Arena Décines-Charpieu
Placebo LDLC Arena Décines-Charpieu lundi 23 novembre 2026.
Décines-Charpieu
Placebo
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 55.4 – 55.4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 20:00:00
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-11-23
Pour célébrer ses 30 ans de carrière, Placebo annonce une grande tournée en Europe et au Royaume-Uni et s’invite à la LDLC Arena le 23 novembre 2026 !
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
To celebrate the 30th anniversary of their career, Placebo have announced a major tour of Europe and the UK, including a date at the LDLC Arena on November 23, 2026!
L’événement Placebo Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-04-14 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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