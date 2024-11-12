Placement ou Déplacement + Rencontre avec la réalisatrice Cinéma La Lanterne Bègles

Placement ou Déplacement + Rencontre avec la réalisatrice Cinéma La Lanterne Bègles mardi 12 novembre 2024.

Placement ou Déplacement + Rencontre avec la réalisatrice Mardi 12 novembre 2024, 20h45 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-12T20:45:00 – 2024-11-12T22:30:00

Fin : 2024-11-12T20:45:00 – 2024-11-12T22:30:00

Le film

Portraits de la diaspora Iranienne à travers le monde. La diaspora iranienne a été témoin d’un afflux d’immigrants vers des pays du monde entier, certains ont continué à construire une nouvelle vie et d’autres sont revenus depuis, mais ils partagent tous un désir inexplicable…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Parisa Gorginen partenariat avec l’association culturelle Trésors d’Iran cinéma bègles