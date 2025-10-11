Placenta, aux origines de la vie. Premier atelier Racines et Reliance Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

Placenta, aux origines de la vie. Premier atelier Racines et Reliance Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers samedi 11 octobre 2025.

Placenta, aux origines de la vie. Premier atelier Racines et Reliance

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Tout le monde a eu un placenta, notre première maison, notre premier lien au monde

Tout le monde a eu un placenta, notre première maison, notre premier lien au monde. Que savons-nous vraiment de lui ? .

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 61 98 24

English :

Everyone has had a placenta, our first home, our first link to the world

German :

Jeder hatte eine Plazenta, unser erstes Zuhause, unsere erste Verbindung zur Welt

Italiano :

Tutti hanno avuto una placenta, la nostra prima casa, il nostro primo legame con il mondo

Espanol :

Todos hemos tenido una placenta, nuestro primer hogar, nuestro primer vínculo con el mundo

L’événement Placenta, aux origines de la vie. Premier atelier Racines et Reliance Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Labastide-Murat