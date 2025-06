Places en Musique Aubagne 3 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Places en Musique Du 03/07 au 28/08/2025 le jeudi de 19h à 20h.

Début : Jeudi 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

2025-07-03

Rendez-vous les jeudis pour un moment musical sur les places aubagnaises.

03 juillet Sinfonia Classique Place Sarrasine

10 juillet Songbook Michel Legrand Jazz Cour de Clastre

17 juillet Bourbon jazz Jazz Place de l’Alouette

24 juillet Quatuor Messiaen Classique Square Mathieu

31 juillet Ensemble Soléame Classique Sainte-Rose

07 août Ad libitum Jazz Place de l’Huveaune

14 août Trio de l’ensemble Provence Verdon Classique Sainte-Rose

21 août Quintessence Classique Place de l’Huveaune

28 août Bouzouk Jazz Saint-Sauveur .

Place Sarrasine, cour de Clastre, place de l’Alouette, square Mathieu, place Sainte-Rose, Place de l’Huveaune, parvis St Sauveur

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Join us on Thursdays for a musical treat in the squares of Aubagne.

Treffen Sie sich donnerstags zu einem musikalischen Moment auf den Plätzen von Aubagne.

Unitevi a noi tutti i giovedì per una sorpresa musicale nelle piazze di Aubagne.

Únase a nosotros todos los jueves para disfrutar de la música en las plazas de Aubagne.

L’événement Places en Musique Aubagne a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile