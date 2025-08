#PlacesAuxJeunes : La Jam du dimanche avec Caloé Le Baiser Salé Paris

#PlacesAuxJeunes : La Jam du dimanche avec Caloé Le Baiser Salé Paris dimanche 28 décembre 2025.

Depuis 2018, la chanteuse arpente la scène du Baiser Salé pour les jam estivales et pour animer une fois par mois les jam du dimanche, soirées orientées vers les jeunes talents. Une heure de concert qui donne le LA, puis place à la JAM !!

Caloé, c’est une voix reconnaissable dès les premières notes, une fraicheur, une spontanéité, un esprit vif, un amour du jeu et de la liberté ! Elle chante, scatte, aime jongler avec les mots et fera du répertoire de Nougaro son terrain de jeu et le vôtre.

Une jam ouverte et enthousiasmante !

Un set qui sera suivi par le rendez-vous convivial de tous les dimanches, la Jam Session, où les musiciens se retrouvent pour improviser. Cette session hebdomadaire offre une ambiance détendue propice à l’expérimentation et à la création musicale spontanée. Une soirée unique de musique et de partage !

Caloé vous emporte avec sa voix envoutante, accompagnée de ses musiciens pour une heure de concert suivi d’une Jam déja iconique !

Le dimanche 28 décembre 2025

de 20h30 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

