Plage, coquillage et farfouillage Entrée du site naturel de Saint-Brice Arès

Entrée du site naturel de Saint-Brice Boulevard Javal Arès Gironde

Découverte de la plage de façon ludique, avec un guide Nature .
Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.
Inscription obligatoire.   .

Entrée du site naturel de Saint-Brice Boulevard Javal Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07  info@ares-tourisme.com

